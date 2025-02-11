11 февраля 2025, 07:10
Общество

Туристы могут массово приехать в Петрозаводск на майские

Аналитики составили список бюджетных городов, где можно отдохнуть; туда вошел и Петрозаводск

Россияне могут бюджетно отдохнуть на майских праздниках в Петрозаводске, Череповце и Москве. Также аналитики отметили Мурманск, Санкт-Петербург и Минск, этим поделились "Известия"

Аналитики отметили, что в Череповец можно улететь за 8,5 тысяч рублей, а стоимость номера в отеле на сутки — 2 тысячи рублей. Средняя стоимость перелета в Москву на майских праздниках составит 9 тысяч рублей, а ночь в гостинице — 3 тысячи рублей. Также эксперты порекомендовали туристам присмотреться к Мурманску, Санкт-Петербургу, Набережным Челнам, Грозному, Архангельску, Кировску, Казани. 

За границей самое бюджетное место для отдыха — Минск. Перелет в одну сторону обойдется в 9 тысяч рублей, а отель — 6 тысяч рублей за сутки. Также аналитики отметили Астану, куда билет на самолет стоит 10 тысяч рублей, а гостиница — 3,5 тысячи рублей за ночь. До Еревана можно добраться за 12 тысяч рублей, а найти номер на ночь — за 3 тысячи рублей. Фото: piхabay

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