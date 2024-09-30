Неизвестный россиянин выиграл миллионы в лотерею

Неизвестный россиянин выиграл в лотерею два миллиона рублей и не забрал свой приз. Об этом пишет kp.ru.

По данным источника, удача улыбнулась человеку, купившему билет в Нижегородской области. Победитель пока не объявился.

Розыгрыш лотереи прошел в воскресенье, 29 сентября. Отмечается, что всего обладателями каких-либо денежных призов стали более 817 тысяч игроков. // Фото: unsplash.com / Dylan Nolte