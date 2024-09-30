30 сентября 2024, 21:14
Россиянам назвали идеальный осенний продукт для иммунитета
Нутрициолог призвала чаще есть тыкву в осенний сезон
Нутрициолог Ирина Попкова назвала тыкву идеальным продуктом для осеннего меню. Слова специалиста приводит «Газета.ру».
Как отметила врач, тыква содержит важный для зрения витамин А, укрепляющий иммунитет витамин С, а также защищающие клетки от повреждений группы витаминов К и В.
Помимо этого, тыква помогает организму противостоять инфекциям в сезон простуд, поддерживая пищеварение и иммунитет. А калий, содержащийся в этом продукте, помогает работе сердца и нормализует давление.
Медик также указала на то, что тыкву можно употреблять в различных блюдах - от супов до каш и гарниров. // Фото: unsplash.com / nrd