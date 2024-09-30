Россиянам назвали идеальный осенний продукт для иммунитета

Нутрициолог Ирина Попкова назвала тыкву идеальным продуктом для осеннего меню. Слова специалиста приводит «Газета.ру».

Как отметила врач, тыква содержит важный для зрения витамин А, укрепляющий иммунитет витамин С, а также защищающие клетки от повреждений группы витаминов К и В.

Помимо этого, тыква помогает организму противостоять инфекциям в сезон простуд, поддерживая пищеварение и иммунитет. А калий, содержащийся в этом продукте, помогает работе сердца и нормализует давление.

Медик также указала на то, что тыкву можно употреблять в различных блюдах - от супов до каш и гарниров. // Фото: unsplash.com / nrd