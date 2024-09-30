30 сентября 2024, 21:14
Россия

Россиянам назвали идеальный осенний продукт для иммунитета

Нутрициолог призвала чаще есть тыкву в осенний сезон

Нутрициолог Ирина Попкова назвала тыкву идеальным продуктом для осеннего меню. Слова специалиста приводит «Газета.ру».

Как отметила врач, тыква содержит важный для зрения витамин А, укрепляющий иммунитет витамин С, а также защищающие клетки от повреждений группы витаминов К и В.

Помимо этого, тыква помогает организму противостоять инфекциям в сезон простуд, поддерживая пищеварение и иммунитет. А калий, содержащийся в этом продукте, помогает работе сердца и нормализует давление.

Медик также указала на то, что тыкву можно употреблять в различных блюдах - от супов до каш и гарниров. // Фото: unsplash.com / nrd

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Метки: 
иммунитет
осень
тыква
Нутрициолог
ирина попкова