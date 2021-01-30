Неизвестный обокрал магазин в Петрозаводске

Магазин на улице Мерецкова в Петрозаводска обокрали. Преступление было совершено 20 января.

МВД Карелии разместило фотографию возможного преступника. Личность неизвестного пытаются сейчас установить.

По фото совершенно не ясно – мужчина это или женщина. Тем не менее, стражи порядка надеются, что кто-то узнает человека на снимке и сообщит в полицию по телефону: +7-999-094-55-72.