Бывший воспитанник устроил погром в социальном учреждении

В Петрозаводске учреждению социального обслуживания потребовалась помощь росгвардейцев, сообщили в пресс-центре вневедомственной охраны. Поздним вечером 28 января в учреждение пришел бывший воспитанник. На днях молодой человек должен был уехать из Петрозаводска по месту прописки.

В тот вечер визитер был пьян. Он устроил погром в республиканском учреждении, оказывающем помощь детям, которые остались без попечения родителей. Юноша повредил пожарный шкаф и стену.

Росгвардейцы задержали нарушителя. Его передали в полицию. (фото rusplt.ru)