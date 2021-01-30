30 января 2021, 12:16
Бывший воспитанник устроил погром в социальном учреждении
Росгвардейцы задержали юношу в Петрозаводске и передали полицейским
В Петрозаводске учреждению социального обслуживания потребовалась помощь росгвардейцев, сообщили в пресс-центре вневедомственной охраны. Поздним вечером 28 января в учреждение пришел бывший воспитанник. На днях молодой человек должен был уехать из Петрозаводска по месту прописки.
В тот вечер визитер был пьян. Он устроил погром в республиканском учреждении, оказывающем помощь детям, которые остались без попечения родителей. Юноша повредил пожарный шкаф и стену.
Росгвардейцы задержали нарушителя. Его передали в полицию. (фото rusplt.ru)