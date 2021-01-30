Автомобиль занесло на встречную полосу, пострадали четверо

Две иномарки «Форд Мондео» и «Фольксваген» столкнулись накануне, 29 января, в Прионежском районе. В аварии пострадали четыре человека.

31-летний водитель «Форда» не правильно выбрал скорость движения, не учел дорожных и погодных условий, рассказали в Госавтоинспекции Карелии. В результате машину занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген».

Участники аварии получили ушибы. Их доставили в БСМП. В числе пострадавших оказались - 47-летний водитель «Фольксвагена» и его две пассажирки 19 и 44 лет, также пострадал водитель «Форда».

Обстоятельства ДТП уточняются. (фото vk.com)