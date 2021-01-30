На севере Карелии мужчина едва не замерз насмерть в 30-градусный мороз

Мужчина едва не замерз насмерть в Беломорске. Во время патрулирования улиц лежавшего на земле человека заметили сотрудники патрульно-постовой службы полиции Павел Кудров и Илья Лютый, рассказали в МВД Карелии.

Стражей порядка увиденная картина насторожила, тем более что в тот день столбик термометра опустился ниже 30 градусов. Как выяснилось, мужчина упал и не мог передвигаться. Стражи порядка подняли мужчину с земли, донесли до патрульной машины и доставили в Беломорскую ЦРБ.

Врачи подтвердили сильное переохлаждение и диагностировали у 46-летнего беломорчанина обморожение пальцев рук и ног. Медики отметили, что от смерти пациента отделяли считанные минуты. Пострадавшему оказали неотложную помощь. Мужчина лечится в стационаре.

Ранее инспекторы ДПС спасли жизнь молодой женщины в Беломорске. Ее достали из ледяной реки, на руках донесли до машины и вызвали «скорую». (фото 76.mchs.gov.ru, пресс-служба МВД РК)