Инспекторы ДПС спасли упавшую с моста в Карелии и тонувшую девушку

В ночь на 25 января в Беломорске инспекторы ДПС Владимир Ларин и Игорь Савинцев спасли жизнь молодой женщины. Об этом рассказывает пресс-служба МВД по РК.

Во время патрулирования полицейские обратили внимание на автомобиль, стоявший с аварийной сигнализацией у моста через реку Выг, и остановились. Водитель рассказал, что на его глазах с моста в воду прыгнул человек. Стражи порядка бросились к перилам и увидели, как в ледяной воде барахтается девушка. Она держалась из последних сил за тонкую кромку льда. Женщина пыталась выбраться из воды, но безуспешно.

Полицейские бросились на помощь утопающей. Поскольку лед был тонким, одного из стражей порядка обвязали буксировочным тросом, второй остался на берегу. Вытащив девушку, полицейские поняли, что идти самостоятельно у нее нет сил. Тогда они на руках понесли ее в патрульный автомобиль. Там 27-летняя пострадавшая сумела согреться, в это время инспекторы вызывали скорую помощь. Сейчас жизни молодой женщины ничего не угрожает.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о поощрении стражей порядка.