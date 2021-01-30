Фура и «Хендай Солярис» жестко столкнулись сегодня утром в Карелии

Утром на трассе «Кола» в Олонецком районе столкнулись фура и легковой автомобиль.

Судя по фотографиям, легковой автомобиль «Хендай Солярис» после столкновения перевернулся на бок.

Фура MAN также получила повреждения.

Сообщение о дорожном происшествии поступило 30 января в 07:59 на пульт ЕСС-01.

Как сообщается в группе пожарной охраны Олонецкого района, на место аварии выезжал личный состав ОП ПЧ-35 по охране села Коткозеро 2 человека и 1 отделение ПЧ-35 по охране Олонца.

Спасатели отключили аккумуляторную батарею. А также обеспечили проезд транспорта по федеральной трассе. Пользователи паблика сообщили, что водители живы. (фото и видео vk.com)