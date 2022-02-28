Неизвестные ночью устроили пожар в Петрозаводске

Сегодня ночью в 2 часа 11 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Железнодорожной горит контейнерная площадка. Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, огонь уже перекинулся на рядом стоящий металлический гараж, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

За короткое время специалисты успели остановить распространение огня, а затем полностью ликвидировали пожар.

В результате ЧП огнем были повреждены контейнерная площадка, имущество в гараже на площади семь квадратных метров и лакокрасочное покрытие автомобиля Hyundai Greta, который находился внутри.

По предварительным данным специалистов, этот ночной пожар произошел из-за умышленного поджога. Сейчас по данному ЧП проводят проверку не только специалисты пожарной охраны, но и сотрудники правоохранительных органов. Фото pixabay.com/RonaldPlett