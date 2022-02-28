Мужчина погиб в огне на севере Карелии

Воскресной ночью 27 февраля в 1 час 50 минут на пульт Единой службы спасения-01 Кемского района поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном жилом доме в поселке Панозеро. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» рассказал знакомый с ситуацией источник.

Не прошло и трех минут, как водитель поселковой пожарной части был на месте происшествия. В это время в деревянном строении огонь уже чувствовал себя полноправным хозяином.

Для борьбы с пожаром к нему на помощь пришли жители поселка, боец поселковой добровольной пожарной команды и еще двое водителей пожарной машины, свободные от дежурства. Силы были явно неравными. Ход борьбы с огнем затруднял еще тот факт, что воду к месту пожара пришлось подвозить с реки Кемь, находящейся за километр от места происшествия.

В результате пожара строение дома было значительно повреждено огнем. По словам очевидцев, на пожаре погиб хозяин дома, пенсионер 1962 года рождения.

Сейчас по данному ЧП проводится проверка, в ходе которой специалистам предстоит установить причину трагедии. Фото pixabay.com/12019