Небольшие дожди возможны сегодня в Карелии, но будет тепло

Сегодня, 26 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +22, +24°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +21, +26°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +22, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +22, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +20, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com