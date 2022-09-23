Небольшие дожди ожидаются в субботу в некоторых районах Карелии

Завтра, 24 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер восточных направлений ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6°С, днем +9,+11°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем по южным, юго-восточным районам небольшой дождь. Ветер восточных направлений ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +1,+6°С, в воздухе и на почве местами заморозки до -1,-3°С, днем +7,+12°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +10, пасмурно, без осадков.

В Сегеже до +10, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +12, переменная облачность, без осадков.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Фото: unsplash.com