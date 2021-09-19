Неаккуратный маневр привел к ДТП в Петрозаводске

Днем 19 сентября в Петрозаводске на улице Мерецкова произошла дорожная авария. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, что ДТП случилось в тот момент, когда один из автомобилей пытался припарковаться, а второй в это время объезжал его справа.

В результате столкновения транспортные средства получили повреждения. На месте работала дорожная полиция.