19 сентября 2021, 15:46
Неаккуратный маневр привел к ДТП в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент на улице Мерецкова
Днем 19 сентября в Петрозаводске на улице Мерецкова произошла дорожная авария. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.
На кадрах видно, что ДТП случилось в тот момент, когда один из автомобилей пытался припарковаться, а второй в это время объезжал его справа.
В результате столкновения транспортные средства получили повреждения. На месте работала дорожная полиция.