19 мая 2020, 07:56
Россия

Названы пять самых недооцененных иностранцами городов России

Американцы составили список мест в нашей стране, которые обязательно нужно посетить

Журнал Forbes составил список из пяти российских городов, незаслуженно игнорируемых иностранными туристами. По мнению американских журналистов, именно туда стоит ехать, чтобы узнать Россию, а не в Москву и Санкт-Петербург.

Первое место в списке занял Екатеринбург, который авторы нарекли третьей столицей России. Фишкой этого города назвали богатую культурную составляющую.

Мурманск расположился на второй позиции. Столица Заполярья привлекла американцев возможностью увидеть полярное сияние.

Далее в списке расположились Элиста, которая будет интересна поклонникам буддизма, Псков, привлекающий древнерусской историей, и Хабаровск, который может заинтересовать туристов своей изысканной восточной кухней.

 

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Псков
Хабаровск