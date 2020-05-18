18 мая 2020, 21:15
Россия

Россияне смогут увидеть на небе МКС невооруженным глазом

До конца мая жители страны смогут наблюдать на ночном небе пролет космической станции с помощью специальных расчетов

В ближайшие две недели жители России смогут вечером и ночью наблюдать пролет Международной космической станции невооруженным глазом. В Роскосмосе рассказали, как определить время появления станции над конкретным населенным пунктом.

Россияне могут воспользоваться специальным сайтом, чтобы понять, в какое время есть возможность наблюдать пролет МКС. В правом верхнем углу страницы необходимо выбрать свой населенный пункт, а затем в разделе «Cпутники» выбрать строчку «МКС». После чего появится необходимая информация.

Наблюдать МКС на небе можно будет, смотря в южном направлении. Лучше всего станция видна сразу после захода солнца, а также перед рассветом.

 

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мкс
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небо
астрономия
Роскосмос