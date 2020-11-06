06 ноября 2020, 12:30
Общество

Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 6 ноября

Количество заболевших в республике достигло отметки в 7443 человека

Портал, ведущий статистику по эпидемиологической ситуации вокруг заболеваемости Covid-19 в Карелии, привел свежие данные по количеству зараженных в разных районах.

По информации на 6 ноября, больше всего больных в столице республики - 4336. На втором месте после Петрозаводска уверенно идет Кондопожский район, там 398 случаев заражения. На третьем месте Прионежье - 309 заболевших.

Далее следуют Кемский район (235), Сортавальский район (216), Сегежский район (213), Костомукша (194), Пряжинский район (178), Беломорский район (178), Лахденпохский район (174), Олонецкий район (160), Медвежьегорский район (153) и Суоярвский район (151).

На остальных территориях заболевших менее 150. Меньше всего зараженных в Калевальском районе - 44. Фото rg.ru

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Метки: 
коронавирус
пандемия
очаги
Петрозаводск
Кондопожский район
Прионежский район
Кемский район
Сортавальский район
Сегежский район
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