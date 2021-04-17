17 апреля 2021, 13:15
Названы четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
В ГИБДД рассказали, на чем чаще всего «прокалываются» будущие водители
Инспекторы ГИБДД выявили самые главные и частые ошибки, которые совершают будущие водители, сообщает РИА Новости.
Основных ошибок четыре:
- создание помехи транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество в движении;
- нарушение требований дорожной разметки;
- неиспользование сигнала указателя поворота;
- неуверенное управление машиной.
Помимо этого, как и раньше, претенденты на водительские права ошибаются при парковке, выполняя элементы «параллельная парковка» и «заезд в бокс». Обычно это наезд на границы зон выполнения маневра. // Фото: parmanews.ru