Название столицы сменили в Таиланде

В Таиланде сменят название столицы. Бангкок останется неофициальным названием. Туристам придется привыкать к новому более длинному наименованию. Смена названия произойдет лишь после того, как его проверит специальный комитет. При положительном решении привычное многим название Бангкок будут указывать рядом в скобках, а столица официально будет называться Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, что примерно переводится как Город Ангелов Великая Столица, сообщает РБК.

Смена официального иноязычного названия связана с постановлением кабинета министров об обновлении названий стран, территорий, административных зон и столиц. Новые названия будут «соответствовать текущей ситуации».

В ноябре 2001 года власти Таиланда закрепили Бангкок в качестве официального названия столицы. Бангкок исторически считался английским названием. На тайском столица всегда называлась Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, но и это сокращенное наименование, полное - одно из самых длинных в мире и включено в Книгу рекордов Гиннесса.

По информации РИА Новости, ранее решения о приведении названий столиц на иностранных языках в большее соответствие со звучанием оригинальных местных принял ряд государств, например, Китай, сменивший Пекин на Beijing, и Мьянма, переименовавшая Rangoon на Yangon. (фото pixabay.com, sasint)