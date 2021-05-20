20 мая 2021, 21:01
Назван самый распространенный вид онкологии в России
Рак молочной и предстательной желез чаще всего встречаются у онкобольных в стране
Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков в беседе с РИА Новости рассказал о наиболее часто выявляемом виде рака в России. Лидерство у рака молочной и предстательной желез.
«В структуре онкологической заболеваемости первое место и в России, и в Москве, и во всем мире занимает рак молочной железы у женщин и предстательной железы - у мужчин»,
- сказал специалист. Также часто встречаются колоректальный рак, рак легкого, рак желудка.
Ранее Хатьков перечислил симптомы, при которых следует незамедлительно обращаться к врачу. В частности, это появление уплотнений, потеря веса, выделения из сосков, увеличение родинок. (фото murmansk.aif.ru)