Назван самый распространенный вид онкологии в России

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков в беседе с РИА Новости рассказал о наиболее часто выявляемом виде рака в России. Лидерство у рака молочной и предстательной желез.

«В структуре онкологической заболеваемости первое место и в России, и в Москве, и во всем мире занимает рак молочной железы у женщин и предстательной железы - у мужчин»,

- сказал специалист. Также часто встречаются колоректальный рак, рак легкого, рак желудка.

Ранее Хатьков перечислил симптомы, при которых следует незамедлительно обращаться к врачу. В частности, это появление уплотнений, потеря веса, выделения из сосков, увеличение родинок. (фото murmansk.aif.ru)