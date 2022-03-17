Назван самый опасный вид алкоголизма
Пивной алкоголизм считается самым опасным для человека. Такое мнение высказала терапевт Лариса Алексеева, ее слова приводит Ura.ru.
Врач объяснила, что ежедневное потребление пива убивает клетки головного мозга и способствует развитию болезней печени, желудочно-кишечного тракта, а также поражению зрительного и слухового нервов. «Поэтому чаще всего употребление пива вызывает заболевания печени, заболевания мочевыводящей системы», - заявила терапевт. По ее словам, также доказана корреляция между суточным потреблением пива и повышением артериального давления.
«Также для пивного алкоголизма характерно отрицание заболевания, люди думают, что они пьют пиво, и это ерунда, потому что оно является слабым напитком, и это якобы малокритично», - уточнила специалист. Фото pixabay.com/783084