15 января 2024, 12:01
Назван лучший тренер Карелии по тайскому боксу
Федерация тайского бокса Карелии отметила лучших спортсменов и тренеров по итогам минувшего года
Лучших спортсменов и тренеров по тайскому боксу в торжественной обстановке наградила президент Федерации тайского бокса Полина Андриенко.
Лучшим тренером 2023 года признана Диана Зубровская, воспитавшая чемпионов Карелии, победителей Первенства России, победителя и бронзового призера Первенства Мира, чемпионов и призеров всероссийских турниров по муайтай.
Лучшими спортсменами назвали:
Серафиму Костякову, СК «Сабай», тренер Диана Зубровская;
Анастасию Чирик, клуб «Figter Gym», тренер Иван Андриенко;
Евгению Тирских, СК «Сабай», тренер Диана Зубровская.
Ряд спортсменов федерация тайского бокса Карелии отметила за высокие достижения. // Фото: Федерация тайского бокса Карелии.