Назван лучший тренер Карелии по тайскому боксу

Лучших спортсменов и тренеров по тайскому боксу в торжественной обстановке наградила президент Федерации тайского бокса Полина Андриенко.

Лучшим тренером 2023 года признана Диана Зубровская, воспитавшая чемпионов Карелии, победителей Первенства России, победителя и бронзового призера Первенства Мира, чемпионов и призеров всероссийских турниров по муайтай.

Лучшими спортсменами назвали:

Серафиму Костякову, СК «Сабай», тренер Диана Зубровская;

Анастасию Чирик, клуб «Figter Gym», тренер Иван Андриенко;

Евгению Тирских, СК «Сабай», тренер Диана Зубровская.

Ряд спортсменов федерация тайского бокса Карелии отметила за высокие достижения. // Фото: Федерация тайского бокса Карелии.