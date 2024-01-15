Каток появится на набережной Онежского озера

На Онежской набережной организуют каток. Об этом в соцсети сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

«В этом году у горожан будет еще одно место для активностей - каток на Онежской набережной. Не такой масштабный, как зимой 1922-1923 годов, но мы стараемся»,

- сообщила она.

В выходные кипела работа. Под каток выбрали место, наметили границы и стали расчищать снег. Останется залить онежской водой.

По словам сити-менеджера, у естественного льда свои особенности. Колыхматова предложила петрозаводчанам придумать название для катка, итоговый вариант определят путем голосования. // фото «Петрозаводск говорит»