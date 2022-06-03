Назван грозящий Александру Хютте срок за избиение соседей

Чемпион России по легкой атлетике Александр Хютте может получить до восьми лет лишения свободы за избиение мужчины и женщины в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении спортсмена из Карелии возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, об инциденте с участием знаменитого карельского легкоатлета, произошедшем в Северной столице 23 мая, стало известно сегодня. По сообщениям СМИ, Хютте избил своих соседей - мужчину и женщину. Оба пострадавших были госпитализированы.

Годом ранее Хютте попадал в скандал с наркотиками - его задержали в Петербурге по подозрению в хранении запрещенных веществ.

Александр Хютте четыре раза становился чемпионом России в беге. В 2015 году спортсмена отстранили от соревнований за прием допинга и уклонение от сдачи пробы. После дисквалификации он стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Фото ria.ru