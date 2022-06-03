Карельского легкоатлета Александра Хютте заподозрили в избиении людей

Знаменитый карельский легкоатлет Александр Хютте попал в очередной скандал. Чемпиона России по бегу обвиняют в избиении мужчины и женщины в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.

По данным издания, 23 мая спортсмен напал на 49-летнюю женщину на Приморском проспекте в Северной столице. Через час он пришел домой и затем в лифте нанес несколько ударов по голове 64-летнему соседу. Оба пострадавших были госпитализированы. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у мужчины - открытую. Во время инцидента в лифте спортсмен находился в одних трусах.

Хютте был задержан полицией. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас спортсмен находится под подпиской о невыезде.

В прошлом году Хютте уже попадал в скандал - он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в хранении наркотиков.

Александр Хютте становился чемпионом России в беге на короткие дистанции в период с 2010 по 2013 год, в Европе в 2011 году был победителем командного чемпионата. В 2015 году спортсмена отстранили от соревнований за прием допинга и уклонение от сдачи пробы. После дисквалификации он стал информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Фото ria.ru