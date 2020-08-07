Наказан водитель, перегородивший въезд машине скорой в БСМП

Дорожная полиция установила водителя «Шкоды», который вечером 4 августа помешал проезду машине скорой помощи с тяжелым пациентом в БСМП. Из-за водителя медработникам пришлось искать объездные пути. Видеозапись эпизода была опубликована в соцсети.

Как сообщили в ГИБДД столицы Карелии, водитель иномарки был привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств). За нарушение предусмотрен штраф в размере двух тысяч рублей.