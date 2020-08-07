07 августа 2020, 18:12
Житель Ленинградской области насмерть разбился в Карелии
В серьезной аварии в Лахденпохском районе пострадали пассажиры иномарки
Смертельная авария произошла сегодня днем на подъезде к поселку Хийтола в Лахденпохском районе. Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства трагедии.
По предварительным данным ГИБДД Карелии, около полудня 64-летний водитель за рулем автомобиля «Ситроен» при прохождении затяжного поворота выехал за пределы дороги. В результате машина опрокинулась.
На месте аварии погиб водитель, житель Ленинградской области. Кроме того в ДТП пострадали пассажиры - 63-летняя женщина и 41-летний мужчина, также жители Ленобласти.