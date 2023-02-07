Нагрузка на томограф в БСМП стала запредельной – в 4 раза выше нормы

Установленный в БСМП компьютерный спиральный томограф не справляется с запредельной нагрузкой. В сутки на закупленном в 2015 году аппарате проводят 70 – 100 исследований. При этом норма составляет не более 25, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Он посетовал, что часть пациентов приходится отправлять на диагностику в другие медицинские организации. Но скоро эта ситуация изменится: в больницу закупили еще один СКТ. Он 32-срезовый и с увеличенным быстродействием. На исследование уходит меньше времени, нагрузка на организм пациента падает.

- В таких стратегических объектах, как Больница скорой медицинской помощи, наличие одного томографа рискованно. Если он сломается, диагностика застывает. Для учреждения, оказывающего скорую медицинскую помощь, это неприемлемо. Поэтому второй томограф – просто разумная необходимость,

- отметил министр.

Для установки нового прибора уже готовят помещение, СКТ смонтируют в феврале, а в марте введут в эксплуатацию. На старом томографе будут делать плановые исследования, а новый задействуют для экстренной диагностики в приемном отделении. // фото: Михаил Охлопков / ВКонтакте