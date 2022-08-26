Начался прием заявок на конкурс эссе к 95-летию Дмитрия Балашова

Общественная организация «Содружество народов Карелии» объявила о старте приема заявок на участие в межрегиональном конкурсе эссе, приуроченном к 95-летию известного российского писателя Дмитрия Балашова. Заявки принимаются по электронной почте skazka.rf.2022@mail.ru до 20 ноября.

«К участию в конкурсе приглашаются педагоги, библиотекари, школьники и студенты, сотрудники учреждений культуры, краеведы и просто почитатели творчества Дмитрия Балашова. География участников – Республика Карелия, Мурманская область и Великий Новгород»,

- рассказали организаторы.

Темы эссе: «Мое знакомство с Д.М. Балашовым», «Моя знаменитая деревня Чёболакша», «Мой Русский Север», «Богатство русского языка в произведениях писателя», «Дух Русского Севера в произведениях Д М. Балашова». Творческие работы победителей будут размещены в группе организации в соцсети ВК, а также на сайтах партнеров проекта. Фото: unsplash.