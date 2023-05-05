На улицах российских городов могут запретить электросамокаты

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил установить запрет на езду на электросамокатах по улицам. Об этом сообщает ТАСС. Инициативу объясняют большим количеством ЧП с их участием.

Использовать средства передвижения сенатор предлагает лишь в парках, где есть специальные дорожки, и в частных поселках при условии согласия собственников домов.

В России электросамокаты признаны транспортным средством. Им, а также электроскейтбордам, гироскутерам, сегвеям, моноколесам и другим таким устройствам присвоен статус средств индивидуальной мобильности. Для них установлена максимально разрешенная скорость до 25 км/ч.

В 2022 году произошла 941 авария с электросамокатами и другими СИМ, это на 40% больше, чем годом ранее. Погибли 19 человек, включая двоих подростков. Травмы получили 976 человек. // фото unsplash.com