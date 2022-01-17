На три дня изменится график подвоза воды

С 18 января график подвоза воды изменится: с 12.00 воду доставят в районы СКЗ и Томицы, в 10.00 и 14.00 машина будет у Крестовоздвиженского собора.На Старой Кукковке машина доставит воду по расписанию с 8.00, в Соломенное подвоз будет осуществляться также по графику – с 13.00.

19 января, в праздник Крещения Господня, графики подвоза воды будут отменены. Цистерны с водой с 9 утра на протяжении всего дня будут стоять у храма Великомученицы Екатерины по адресу ул. Вольная, д.1, Крестовоздвиженского собора по адресу ул. Волховская, д.1 и у храма в честь Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона на ул. Сыктывкарская, д. 34.

20 января в 10.00 и 12.00 воду подвезут к Крестовоздвиженскому собору, с 15.00 машина подъедет к детскому саду №80 в Соломенном. С 12.00 воду подвезут к районам СКЗ и Томицы. С 8.00 по графику АО «ПКС-Водоканал» доставит воду на Старую Кукковку, с 13.00 – в Соломенное.

В процессе выполнения графика воды возможны изменения. Уточнить информацию можно по телефону диспетчерской службы АО «ПКС-Водоканал» 76-64-04.