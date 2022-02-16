На трассе Петрозаводск–Лососинное сделают 11-километровую велодорожку

Больше 277 километров дорог отремонтируют в текущем году в Карелии в рамках соответствующего нацпроекта. Работы в том числе пройдут на трассах, ведущих к популярным туристическим объектам, сообщили в Минтрансе республики.

В честности, дорога Петрозаводск – Лососинное станет более привлекательной для велотуристов. Вдоль трассы обустроят велосипедную дорожку длиной более 11 километров.

Протяженность второго участка ремонта в направлении музея-заповедника «Кижи» составит 38 километров. К следующему году дорогу Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа обновят полностью.

Эта трасса входит в 140-километровый сухопутный туристический маршрут до побережья Онежского озера, который стал доступным благодаря строительству дороги Великая Губа – Оятевщина.

Завершится ремонт последнего участка автодороги Соломенное – Ялгуба - Суйсарь в Прионежье. Ее протяженность составит 11 километров, трасса обеспечит комфортный подъезд к горнолыжному центру «Ялгора».

В Олонецком районе продолжатся работы на трассе Олонец – Пяткяранта – Леппясилта, ведущей к популярным местам отдыха в Приладожье (4,3 км). // Фото: источник