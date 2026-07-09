На сцене филармонии – Алексей Мельников и Мариус Стравинский

Зрители услышат произведения Пауля Хиндемита и Йоганнеса Брамса в исполнении мастеров высочайшего уровня (6+)

«Вечера с Большим симфоническим оркестром» — это всегда уникальные исполнители и интереснейшая программа. 14 марта в Карельской филармонии состоится третий концерт абонемента.

Крупные сочинения Пауля Хиндемита в концертных залах звучат нечасто. Симфония «Гармония мира», которую выбрал для программы Мариус Стравинский, бесспорно, станет украшением вечера. Сочинение родилось из материала одноимённой оперы композитора и было закончено в 1951 году – ещё до окончания оперы, завершённой шесть лет спустя. Симфония превзошла оперу как по популярности, так и по степени обобщения идеи «мировой гармонии».

Второй концерт для фортепиано с оркестром принадлежит к числу наиболее значительных произведений Йоганнеса Брамса. Уникальность его в том, что к традиционным трём частям классического концерта композитор добавил четвёртую – скерцо, после чего концерт приобрёл форму и масштаб грандиозной романтической симфонии. При этом, продолжая бетховенские традиции, сочинение осталось классическим во всех смыслах этого слова. Второй концерт стал невероятно популярным: только за первые три месяца сам Брамс исполнил его в разных странах 22 раза.

Солировать в этот вечер будет Алексей Мельников (фортепиано, Москва), лауреат XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского.

В программе вечера Концерт №2 для фортепиано с оркестром Йоганнеса Брамса и симфония «Гармония мира» Пауля Хиндемита.

Концерт проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Исполнители: Симфонический оркестр филармонии, дирижёр – Мариус Стравинский (Великобритания), солист – лауреат международных конкурсов Алексей Мельников (фортепиано, Москва).

Начало в 19:00, 6+. Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

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