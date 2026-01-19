Россиян ожидает еще одно повышение тарифов

В России коммунальные платежи подорожали с 1 января, еще одно повышение ожидается с 1 октября.

С начала года повышение тарифов составило 1,7%, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы. Рост платы связан с увеличением НДС. Второй пересмотр тарифов будет более значительным. Правительство установит для каждого российского региона экономически обоснованные тарифы.

Также с 1 марта в силу вступит новый стандарт отчетности управляющих компаний, который позволит собственникам жилья проконтролировать расходы ЖКУ. Платить больше будут и те граждане, в квартирах которых нет приборов учета. Также будет снижена планка для применения упрощенной системы налогообложения и отменены льготы по страховым взносам. Из-за этого содержание общего имущества может подорожать.

Между тем жители Карелии уже выкладывают в соцсеть платежки за декабрь с суммами за отопление. В Сегеже за отопление квартиры площадью 48 кв.м за отопление насчитали более 10 тысяч рублей.