Молодого участника СВО сегодня похоронили в Карелии

В Олонецком районе 19 января простились с погибшим участником специальной военной операции Дмитрием Кинниевым. Похоронили бойца в поселке Ильинский.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга, в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Кинниев Дмитрий Александрович», - сообщили в администрации района.

Участник СВО показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге.

Молодого бойца похоронили с воинскими почестями, рядом с гробом погибшего был выставлен почетный караул.