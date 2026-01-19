19 января 2026, 15:12
Молодого участника СВО сегодня похоронили в Карелии
В Олонецком районе в последний путь проводили Дмитрия Кинниева
фото: «Петрозаводск говорит»
В Олонецком районе 19 января простились с погибшим участником специальной военной операции Дмитрием Кинниевым. Похоронили бойца в поселке Ильинский.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга, в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Кинниев Дмитрий Александрович», - сообщили в администрации района.
Участник СВО показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге.
Молодого бойца похоронили с воинскими почестями, рядом с гробом погибшего был выставлен почетный караул.