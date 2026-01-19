«Прорыв» достроит производственное здание в Петрозаводске

В 2026 году «Прорыв» при поддержке карельского правительства завершит строительство производственного здания в Петрозаводске. Общий объем инвестиций превысит 600 миллионов рублей.

На совещании по социально-экономическому развитию Петрозаводска в рамках нового проекта #КарелияОткрытая глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что «Прорыв» – уникальное предприятие, где более 30 лет производят высокотехнологическое оборудование, средства измерения, без которых не обходятся ни заводские лаборатории, ни крупные испытательные и сертификационные центры России и других стран.

Высокотехнологичную продукцию для топливных установок производит и ООО «Технодар». Инженерный центр «ЭФЭР» начал поставки пожарных роботов в Узбекистан. Напомним, в 2024 году в рамках бизнес-миссии в Узбекистан под руководством главы Карелии прошла презентация торгово-экономического потенциала региона.

Предприятия Карелии производят уникальную продукцию, которая имеет большой спрос на мировом рынке, – сказал Парфенчиков. – Местным инвесторам нужно оказывать всевозможную помощь и поддержку, в том числе в продвижении товаров на российском и мировом рынках. Помощь предприятиям Петрозаводска – одна из приоритетных задач. Это имидж Карелии, наших трудовых коллективов, производящих уникальную технику и приборы. Для экономики региона такие предприятия создают новые рабочие места и обеспечивают стабильное поступление налогов в бюджет города,

– сказал руководитель региона.

Глава Карелии сообщил, что в феврале Соломенский лесозавод планирует запуск новой лесопильной линии, которая позволит увеличить производительность всего участка лесопиления. Русский Лесной Альянс реализует проект по строительству нового лесопильного завода. В планах на 2026 год – завершение проведения земляных работ и начало строительства. Здесь будет создано 55 рабочих мест на производстве интерьерных элементов, котельно-сушильном комплексе, складах. Инвестор уже получил разрешение на строительство.

Парфенчиков подчеркнул, что в Петрозаводске успешно развиваются предприятия федерального значения. Так, ООО «Амкодор-Онего» является важным не только для промышленности региона, но и для страны в целом.

Предприятие выпускает лесозаготовительную технику, включенную в реестр российской продукции, обеспечивая технологический суверенитет нашей страны. В 2025 году здесь собрали новую модель форвардера, которая уже прошла испытания на площадке «Вологодское лесохозяйственное объединение», сейчас тестовые испытания проходят на Сегежском ЦБК. Минпромторг России поддержал наше обращение о продлении для «Амкодор-Онего» специального инвестконтракта по выпуску новой техники,

– сказал руководитель региона.

По словам главы региона, важным для развития столицы Карелии будет начало строительства нового технопарка «Биотех»:

Нам удалось привлечь 350 млн руб. федеральных средств на эти цели. На площадях технопарка разместятся предприятия малого бизнеса обрабатывающей промышленности.

Артур Парфенчиков поручил экономическому блоку правительства на постоянной основе сопровождать все новые инвестпроекты с регулярным отчетом об их реализации, а также рассказывать о производимой продукции.