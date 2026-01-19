В храмах Петрозаводска освятили воду в день Крещения

Сегодня православные верующие отмечают праздник — Святое Богоявление или Крещение Иисуса Христа. «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи…» — в эти дни поется в храмах. Христос освящает водное естество, чтобы и нам через воду Крещения приобщиться к новой жизни.

«Поздравляем всех с праздником! Желаем, чтобы благодать, явленная сегодня миру, коснулась каждого сердца. Пусть святая Крещенская вода укрепит вашу веру, здоровье и душевные силы. Храни вас всех Господь!»,

- сообщает Карельская епархия.

Отметим, что как в Крещенский сочельник, так и в сам день праздника в храмах совершается особый чин — великое освящение воды. Вода, освящённая в эти дни, именуется крещенской (или агиасмой) и обладает особыми благодатными свойствами. Её употребляют натощак, используют для окропления храмов и жилищ, назначают тем, кто не может быть допущен к Святому Причащению. К крещенской воде следует относиться как к великой святыне и хранить её с благоговением.

Наш оператор Евгений Евдокимов побывал на литургии в храме на Ключевой, где настоятелем является Константин Савандер. Снял для вас службу и освещение крещенской воды.