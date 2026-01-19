Лыжные маршруты столкнулись с административным «буреломом»

Текст, фото: Антонина Кябелева

Петрозаводчанин Владимир Малегин с 2019 года пытается восстановить лыжные маршруты до урочища «Фонтаны», которые раньше связывали районы Петрозаводска с излюбленным местом лыжных прогулок горожан. С кем он только не встречался и к кому только не обращался. По его мнению, восстановление лыжных трасс не требует серьезных финансовых затрат. Достаточно лишь желания чиновников вникнуть в проблему и принять несложные административные решения. Но именно с этим и возникла проблема.

В редакцию нашего издания Малегин пришел с папкой документов. Он даже разработал проект «Маршруты здоровья Петрозаводска», в котором предложил пошаговый механизм восстановления лыжных трасс из районов карельской столицы до Фонтанов.

Впервые с предложением восстановить старые лыжные маршруты Владимир Малегин обратился в 2019 году к руководителю отдела спорта, физкультуры и молодежной политики петрозаводской мэрии Антону Чивину. Потом были встречи с экс-мэром Петрозаводска Владимиром Любарским, депутатами Петросовета, Натальей Фофановой, которая сейчас возглавляет управление физкультуры и спорта Минобраза Карелии. Малегин обращался в городскую прокуратуру, к мэру Петрозаводска Инне Колыхматовой, председателю городского комитета ЖКХ Илье Михачеву. Не добившись никаких реальных действий со стороны власти, Владимир Малегин решил обратиться к журналистам, чтобы рассказать петрозаводчанам о том, чего они лишены из-за равнодушия со стороны чиновников.

«Я хорошо помню, как раньше по воскресеньям на Фонтанах собирались лыжники со всех районов Петрозаводска. Лыжные трассы до Фонтанов шли от микрорайонов Северная Точка, Сулажгора, Кукковка, Древлянка. Сегодня старые лыжные трассы нарушены. Некоторые из них не действуют из-за лесоповалов. Несмотря на то, что существует освещенная лыжная трасса на Фонтаны, у многих горожан, особенно пожилых и не имеющих личного транспорта, нет возможности добраться до стартовой точки, чтобы прокатится по красивому зимнему лесу. Проблема в том, что за городскими лесами долгое время не было необходимого ухода, и старые лыжные трассы «скованы» упавшими деревьями. Я думаю, что многие петрозаводчане мечтают о том, чтобы на лыжах прямо из своего микрорайона добраться до Фонтанов. Самое обидное, что для осуществления этой мечты нет серьезных препятствий. Нужно лишь, чтобы чиновники не отмахивались от этого проекта»,

- сказал Владимир Малегин.

Он вспомнил, что его проект в свое время заинтересовал Владимира Любарского. Вместе с Натальей Фофановой, которая тогда работала в петрозаводской администрации, Малегин прошел по старой лыжне, которая шла от Кукковки до Фонтанов. Но примерно за пять километров до оборудованной трассы путь преградил лесоповал. По словам Малегина, Фофанова поддержала его идею и даже пообещала найти волонтеров и спонсора, чтобы восстановить лыжню. Владимир Малегин тогда предупредил, что изначально нужно составить карту планируемой лыжни, чтобы обойти новостройки. Затем он провел аналогичную «экскурсию» новому руководителю городского комитета. Но том все и завершилось.

В 2023 году Владимир Малегин обратил внимание прокуратуры на то, что в городских лесах не выполняются санитарные рубки, что не позволяет восстановить лыжные трассы. Было проведено обследование участка с кадастровым номером 10:01:0160102:1183, а также территории парка Защитников города. Как и утверждал Малегин, зеленая зона превратилась в территорию упавших деревьев. В адрес Минприроды РК прокуратура направила информацию о принятии мер по уборке территории, а петрозаводская администрация получила представление прокуратуры о необходимости провести работы по очистке от поваленных деревьев городского парка, что входит в обязанность местной власти. Это важно, так как старая лыжня от Кукковки до Фонтанов, которую предлагает восстановить Владимир Малегин, частично проходила именно по этой территории.

Несмотря на вмешательство прокуратуры, дело с мертвой точки так и не сдвинулось, а Малегин продолжил «атаковать» своими обращениями о необходимости восстановить маршруты здоровья уже новое руководство городской администрации. В распоряжение нашей редакции есть три «свежих» ответа из мэрии, датированных декабрем 2025 года и январем 2026 года. Написаны они практически под копирку.

В качестве одного из аргументов, не позволяющих реализовать предложение Малегина по реконструкции трассы от Кукковки на Фонтаны, указывается на участок с кадастровым номером 10:00:0000000:8721, который находится в государственной собственности и за состояние которого администрация ответственности не несет. Достаточно взглянуть на публичную кадастровую карту, чтобы убедиться, что данный участок находится вдали от микрорайона Кукковка и к предложенной к восстановлению лыжной трассе на Фонтаны отношения не имеет.

«После передачи данных территорий в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа Администрацией будут организованы работы по изысканию средств на выполнение работ по благоустройству территории, организации работ по устройству «Маршрутов здоровья»,

- сказано в ответе первого заместителя главы Петрозаводска Михаила Ершова, датированном 14 января 2026 года.

В переводе с бюрократического языка подобный ответ можно интерпретировать как безнадежный. Во всяком случае, в нем явно читается, как мне показалось, намек на бесперспективность предложений по восстановлению лыжных трасс.

Владимир Малегин принципиально не согласен с позицией, которую заняли чиновники городской администрации.

«Аргументы специалистов из ЖКХ, что наш старый маршрут пересекает новостройки, не соответствует действительности. Наш маршрут проходит в глубь, пересекает несколько высоковольтных линий, пересекает дорогу на свалку и дальше по пойме реки Лососинка достигает Фонтанов. Он не требует никаких дополнительных затрат»,

- так изложил Малегин свою позицию в письме к Инне Колыхматовой.

На днях Владимир Малегин вновь осмотрел старую лыжню от Кукковки по направлению к Фонтанам.

«С улицы Сортавальская я перешел через Комсомольский проспект и повернул налево на просеку, которая идет вдоль проспекта. Через 400 метров стоят два щита, сообщающих, что вы находитесь в парке Защитников Города на экологической патриотической тропе. Но тропы нет. Кругом последствия лесоповала. Еще через 150 метров эту тропу пересекает другая, ведущая на Фонтаны. Дальше идет натоптанная дорожка. Видны свежие спилы, видимо, кто-то пытается поддерживать порядок. Дальше расположена высоковольтная ЛЭП. Здесь бурелом уже не позволил продвигаться дальше. Для восстановления лыжни необходимо составить новую карту маршрута по пригородному лесу»,

- убежден петрозаводчанин.

Призывы к здоровому образу жизни абсолютно бессмысленны, когда рядом с домом нет ни спортивных площадок, ни беговых дорожек, ни бассейнов, ни лыжных трасс. В последние годы ситуация со спортивными сооружениями в карельской столице стала заметно лучше. Тем обиднее, что Петрозаводск, имея в городской черте такое уникальное место отдыха как Фонтаны, не в состоянии просто расчистить от бурелома несколько трасс, чтобы облегчить людям дорогу к здоровью.