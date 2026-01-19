Снег начали заготавливать для юбилейного фестиваля «Гиперборея»

На Онежской набережной в Петрозаводске готовят снег для юбилейного фестиваля «Гиперборея».

Напротив мэрии и Дворца бракосочетания установили деревянные конструкции, в которых снег будет спрессовываться, постепенно превращаясь в материал для будущих скульптур.

Зимний праздник, центральным событием которого по традиции является конкурс снежных и ледовых скульптур, пройдет с 3 по 7 февраля (0+). В этом году фестиваль будет посвящен выдающимся российским спортсменам и спортивным событиям.

В конце января в карельской столице заработает школа скульпторов.