Карельские синоптики предупредили о налипании мокрого снега

Синоптики выпустили очередное предупреждение о непогоде. Сегодня днем местами по Карелии прогнозируют налипание мокрого снега. Пока же в окрестностях Петрозаводска льет дождь.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск; Беломорский, Кемский, Костомукшский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Питкярантский, Суоярвский, Сегежский и Сортавальский округа; а также Калевальский, Кондопожский, Лоухский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский и Пудожский районы.

В начале недели регион продует сильным ветром. Паблик «Погода Петрозаводска и Карелии» предупреждает, что пик северного ветра придется на 27 апреля. Ветер в Петрозаводске усилится до 7-12 метров в секунду, порывы будут достигать 18-21 м/с. Во вторник северный ветер будет задувать со скоростью 5-10 м/с с порывами до 15-18 м/с. Ветер стихнет лишь в среду.