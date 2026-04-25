Главной книгой Карелии выбрали издание о творчестве фотографа

Главной книгой Карелии выбрали издание о творчестве известного фотографа Владимира Ларионова. Итоги конкурса «Книга года» подвели в Национальной библиотеке республики 23 апреля во всемирный день книги и авторского права.

92 заявки поступило на конкурс, до финала дошли лишь 53 издания, сообщили в министерстве культуры. Эксперты выбрали победителей в шести номинациях, охватывающих художественную литературу, научные исследования, детские книги и краеведческие издания.

Главную звание «Книга года – 2025» получило издание «Фотофокус Владимира Ларионова…» (0+). Книга, составленная Ириной Ларионовой, посвящена творчеству известного карельского фотографа и представляет собой художественное осмысление эпохи через документальную фотографию.

Конкурс проходит ежегодно и направлен на поддержку регионального книгоиздания, развитие книжной культуры и популяризацию чтения.