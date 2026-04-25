25 апреля 2026, 12:38
Вокзал в Петрозаводске превратится в концертный зал
Ко Дню Победы в карельской столице пройдет концерт-флешмоб
Железнодорожный вокзал столицы Карелии вновь на время превратится в концертную площадку. В преддверии Дня Победы в Петрозаводске в седьмой раз пройдет концерт-флешмоб (6+).
3 мая в 12:00 сводный хор детей и смешанный хор любителей и профессионалов исполнят песню «Священная война». В программе концерта прозвучат песни: «Поклонимся великим тем годам», «Прощание славянки», «Журавли», «Маки», «Когда мы были на войне», «Полюшко-поле», «Смуглянка», «Катюша».
«Концерт-флешмоб посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это не просто концерт - это живая связь поколений, возможность каждому прикоснуться к истории, почувствовать единство!», - рассказали организаторы концерта-флешмоба.