Личное подсобное хозяйство загрязняет реку в Карелии

Текст: Елена Малишевская, фото: Михаил Юрчак

В редакцию сайта «Петрозаводск говорит» обратился житель поселка Бочилово Михаил Юрчак. Он обеспокоен состоянием реки Водла, воду из которой используют не только односельчане, но и население нескольких деревень и поселков Пудожского района. Соседи Михаила держат личное подсобное хозяйство в прибрежной водоохранной зоне: навоз и другие отходы животноводства стекают в реку. Более того — «фермеры» застроили весь берег незаконными зданиями. Как уверяет Михаил, ни на одно из них нет разрешения.

В поселке Бочилово постоянно проживают около двухсот человек. Летом население увеличивается в несколько раз: приезжают не только дети и внуки, но и целые семьи, у многих здесь остались дома. Поселок в целом крепкий — есть два магазина, действующая школа и детский сад, встроенный в здание школы ФАП и дом культуры. Бочилово расположено на берегу реки Водла, природа, красота. И всё бы хорошо, но воду из Водлы в последнее время стало брать опасно, сообщил нам местный житель Михаил Юрчак.

«Люди бьют тревогу! Воду из реки пить невозможно: навоз и отходы животноводства стекают прямо в реку! На прибрежной водоохранной зоне разведено скотоводство, ужас, хаос вокруг. Зловоние, бактерии и паразиты отравляют воду и экосистему водоёма. Беспорядок и незаконные постройки. Рыба гибнет и заражается личинками»,

- так описал проблему Михаил.

Сам Михаил живет на берегу Водлы, до воды около тридцати метров. Его соседи держат коров, гусей и других животных. Скот гуляет в прибрежной водоохранной зоне, здесь же складируется навоз, который пропитал землю по всему берегу.

«Жители поселка в шоке от неприятного запаха и грязной воды возле разведённого хозяйства. Туалеты, сараи, хлева, бани и разный мусор заполонили весь берег реки возле этого места. Жители поселков, Кашино, Семёново, Михалёвец, Теребовская, Стеклянное, Шала пользуются водой из реки. И вот это всё безобразие течёт в Онежское озеро!»,

- сообщает Михаил Юрчак.

Аппетиты соседей растут, построек на берегу реки становится всё больше. Здесь уже и сараи, и туалеты, и бани. Водла загажена опилками, палками, досками. Как рассказывает Михаил, разрешений на строительство и ведение подсобного хозяйства у его соседей нет. Этого почему-то не замечает администрация Шальского сельского поселения, в состав которого входит Бочилово.

«Приезжали в прошлом году из администрации люди, походили, посмотрели, сказали, что я своими воротами мешаю ездить соседскому трактору...»

А между тем, в федеральном законе № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» четко сказано, кто имеет право на ведение личного подсобного хозяйства.

«Право на ведение личного подсобного хозяйства имеют дееспособные граждане, которым земельные участки предоставлены или которыми земельные участки приобретены для ведения личного подсобного хозяства. Граждане вправе осуществлять ведение личного подсобного хозяйства с момента государственной регистрации прав на земельный участок».

То есть не просто «купил дом и землю, и делаю тут, что хочу», нужно получить земельный участок специально под ЛПХ. Владельцы ЛПХ пользуются различными преференциями: они могут продавать излишки продукции без уплаты налога, а еще они платят земельный налог по сниженной ставке — 0,3% кадастровой стоимости.

Михаил Юрчак пока не обращался в прокуратуру, но обратился в Росприроднадзор. Из этой организации приезжала специалист, зафиксировала нарушения, ждем официальной реакции надзорного ведомства.

Сколько времени понадобится Михаилу, чтобы отстоять реку Водлу? Думаем, что немало. В апреле на хозяйку страшной фермы под Петрозаводском, где животные умирали от голода, а на территории грязно, подали в суд. Но для этого понадобилось четыре месяца: журналисты и депутаты неоднократно писали про безобразия, там творящиеся. В январе этого года были выявлены множественные нарушения правил содержания коров, овец и коз, а также сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов на ферме. Животные находились в помещении, загрязненном навозом, с плесенью и конденсатом. Площадок для выгула животных на ферме не было. Специальной площадки для хранения и обеззараживания навоза не было, территория фермы была захламлена, валялись кости и черепа.

И такие истории, к сожалению, не единичны. Некоторые жители Карелии почему-то считают, что если у них есть дом и участок земли, они могут делать на них всё, что хотят. В апреле в Кондопожском районе нашли нарушения на одной из ферм. При входе в животноводческое помещение не было дезинфекционного коврика. Рядом с помещением для содержания животных на площадке складирован навоз, площадка переполнена, из-за чего часть навоза хранилась на земле. На площадке для выгула овец и коз не было кормушек и поилок, а на используемую в хозяйстве воду отсутствовали документы, подтверждающие ее качество и безопасность. Специалисты выявили и другие нарушения. В частности, в хозяйстве был произведен убой одной коровы. Но емкости для хранения биологических отходов нет. Со слов владельца фермы, биологические отходы при убое забирают охотники.

История в поселке Бочилово усугубляется тем, что горе-фермеры захватывают всё новые участки земли, не заботясь о чистоте ни этой земли, ни воды, куда попадает грязь. Озера и реки — достояние Карелии, так ведь? Надеемся, что в Росприроднадзоре и в администрации Пудожского района тоже про это помнят.