23 апреля 2026, 16:21
Россия

Глава Минтруда назвал востребованные профессии в стране

Инженеры и педагоги будут нужнее всего в России в ближайшие годы
В ближайшие семь лет профессии инженера и педагога будут самыми востребованными в России. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков, его слова приводит ТАСС.

В среднесрочной перспективе в российскую экономику необходимо будет привлечь 560 тысяч инженеров в области разработки, проектирования, эксплуатации и ремонта оборудования, пояснил министр. Также России потребуются 539 тысяч педагогов. Такие работники будут нужны в сферах дошкольного, начального и дополнительного образования.

В топ необходимых профессионалов Котяков также внес финансистов и врачей.

