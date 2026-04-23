Глава Минтруда назвал востребованные профессии в стране

В ближайшие семь лет профессии инженера и педагога будут самыми востребованными в России. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков, его слова приводит ТАСС.

В среднесрочной перспективе в российскую экономику необходимо будет привлечь 560 тысяч инженеров в области разработки, проектирования, эксплуатации и ремонта оборудования, пояснил министр. Также России потребуются 539 тысяч педагогов. Такие работники будут нужны в сферах дошкольного, начального и дополнительного образования.

В топ необходимых профессионалов Котяков также внес финансистов и врачей.

Ранее сообщалось о том, что сборная России по футболу нашла себе нового соперника.