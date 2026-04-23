«Белый список» Минцифры пополнили «новички»

Министерство цифрового развития России расширило перечень онлайн-сервисов, которые останутся доступными при возможных ограничениях мобильного интернета. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди новых участников указаны поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», «ОНФ», интернет-энциклопедия «Рувики» и система «ГЛОНАСС».

Также в перечень добавлены «Газпромбанк», сети гипермаркетов «Лента» и «Окей», сервис доставки «Достависта» и «Додо Пицца».

Сообщается, что доступ сохранит ряд медиаресурсов, включая телеканал «360°», «Дума ТВ» и «Соловьёв Live». В «белый список» включено уже более 500 российских сайтов и приложений. Перечень продолжат дополнять.