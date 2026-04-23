23 апреля 2026, 16:21
Ученые рассказали об общем симптоме у переболевших COVID-19
Эксперт рекомендовал тренировать память через изучение языков
Фото: freepik
Нарушение памяти в той или иной степени встречается примерно у 90% перенесших COVID-19, сообщают РИА Новости со ссылкой на вице-президента РАН, директора «Российского центра неврологии и нейронаук» Михаила Пирадова.
По словам эксперта, нарушение памяти является общемировой трагедией. По его словам, необходимость тренировки памяти — колоссальная.
Пирадов отметил, что развивать когнитивные функции можно через изучение языков, игру на музыкальных инструментах и танцы.
