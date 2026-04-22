Ученые раскрыли положительный эффект от раннего завтрака

Учёные Барселонского института глобального здравоохранения установили, что ранний завтрак и длительный ночной перерыв в еде ведут к снижению веса в долгосрочной перспективе, сообщает «Интересные факты — Science XXI».

Согласно результатам наблюдений, которые проводились среди людей в возрасте от 40 до 65 лет, у тех, кто привык завтракать и ужинать пораньше, а также выдерживал более долгий ночной перерыв без еды, индекс массы тела оказался заметно ниже. Ученые связывают этот эффект с внутренними биологическими часами организма.

По словам исследователей, приём пищи в первой половине дня лучше согласуется с этими ритмами, что помогает организму эффективнее тратить энергию и лучше контролировать аппетит. Поздний завтрак и частые перекусы, напротив, ведут к более высокому индексу массы тела.

Предполагается, что механизм может быть связан с регуляцией инсулина и обменом жиров. В будущем учёные планируют провести более масштабные наблюдения и клинические испытания, которые позволят точнее оценить влияние режима питания на здоровье человека.