Ночью в Карелии ожидается отрицательная температура воздуха

В четверг, 23 апреля, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью — небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем — преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, умеренный. Температура воздуха ночью 0...-2 °C, днём +4...+6 °C. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами — небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный, умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -4...+1 °C, днем +2...+7 °C.

По прогнозу Гидрометцентра России: в Калевале ночью -4 °C, днем +6 °C.

В Кеми ночью -4 °C, днем +6 °C.

В Кондопоге ночью -1 °C, днем +6 °C.

В Медвежьегорске ночью -2 °C, днем +6 °C.

В Олонце ночью −3 °C, днем +6 °C.

В Пудоже ночью -4 °C, днем +6 °C.

В Сегеже ночью -2 °C, днем +6 °C.

В Сортавале ночью 0 °C, днем +7 °C.

В Суоярви ночью -1 °C, днем +5 °C.