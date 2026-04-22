22 апреля 2026, 15:42
Погода

Ночью в Карелии ожидается отрицательная температура воздуха

Синоптики рассказали, какой будет погода в Карелии в четверг, 23 апреля
место на природе
Фото: «Петрозаводск говорит»

В четверг, 23 апреля, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью — небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем — преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, умеренный. Температура воздуха ночью 0...-2 °C, днём +4...+6 °C. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами — небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный, умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -4...+1 °C, днем +2...+7 °C.

По прогнозу Гидрометцентра России: в Калевале ночью -4 °C, днем +6 °C.

В Кеми ночью -4 °C, днем +6 °C.

В Кондопоге ночью -1 °C, днем +6 °C.

В Медвежьегорске ночью -2 °C, днем +6 °C.

В Олонце ночью −3 °C, днем +6 °C.

В Пудоже ночью -4 °C, днем +6 °C.

В Сегеже ночью -2 °C, днем +6 °C.

В Сортавале ночью 0 °C, днем +7 °C.

В Суоярви ночью -1 °C, днем +5 °C.

Обсудить
Метки: 
Карелия
снег