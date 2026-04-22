Владимир Путин обсудил с главами муниципалитетов развитие территорий

В День местного самоуправления Президент России Владимир Путин провел встречу, в ходе которой обсудили ключевые вопросы развития территорий, инфраструктуры, взаимодействия с жителями и поддержки бойцов СВО. Диалог прошел в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», организованного ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента России. В числе участников — главы муниципалитетов, бойцы СВО, молодые специалисты и победители премии «Служение».

Ранее Владимир Путин принял участие в награждении победителей и лауреатов премии «Служение» и поздравил представителей местного самоуправления с профессиональным праздником.

Мы с вами в разных форматах встречаемся регулярно, имею в виду представителей муниципального сообщества, а в таком, более обширном кругу, не так часто, как хотелось бы, но тоже регулярно — раз в год у нас мероприятие подобное проходит уже третий год подряд. Надеюсь, что это имеет значение и для вас — для меня точно имеет большое значение, потому что вы с людьми общаетесь напрямую, еще один канал связи с гражданами страны, он очень важен,

— подчеркнул Президент.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула, что большая команда муниципалов — это те профессионалы, которые будут делать все, чтобы «рядом с людьми и ради людей служить великой стране — ради победы на передовой и того, чтобы каждый гражданин гордился своим муниципалитетом».

Спасибо за то, что вы так искренно любите нашу страну, любите наших граждан. Мы — маленькие солдаты муниципальной службы — будем стараться делать так, чтобы люди могли гордиться муниципалитетами, в которых родились, выросли и живут,

- сказала она.

Напомним, карельскую столицу на встрече с президентом Владимиром Путиным представила Глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

