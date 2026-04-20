Победы в суде мало. Как добиться справедливости, не выходя из дома

Текст, фото: Антонина Кябелева

Поводом для этой публикации стала реальная ситуация, приключившаяся с петрозаводчанкой. Женщина прошла через многочисленные судебные заседания, чтобы добиться справедливости. Наконец-то, суды были позади, осталось только дождаться исполнения решения суда. Петрозаводчанка была уверена, что ее заявление о возбуждении исполнительного производства находится в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), и терпеливо ждала, когда решение суда будет исполнено.

Прошло несколько месяцев, а из управления ФССП по РК не приходило никаких вестей. Женщина заволновалась и решила выяснить, почему судебные приставы бездействуют. Оказалось, что исполнительное производство даже не открыто. По неопытности женщина оставила в суде заявление на получение исполнительного листа, который ей направили по почте. Петрозаводчанка утверждает, что никакого извещения от почтовой службы не приходило. Как бы то ни было, но заказное письмо пролежало положенный срок в почтовом отделении, а затем было направлено обратно в суд.

Уверена, что жители Карелии нередко сталкиваются с похожими проблемами. Но, как выяснилось, существует простой и эффективный способ избавить себя от дополнительных бюрократических проблем и в максимально сжатые сроки открыть исполнительное производство по делу.

Заместитель начальника отделения – заместитель старшего судебного пристава Специализированного отделения судебных приставов по РК Главного межрегионального управления ФССП России Виктория Коппалова рассказала о том, как в максимально короткие сроки добиться возбуждения исполнительного производства.

Первый путь – традиционный. Гражданин обращается с заявлением в суд о выдаче исполнительного листа. В суде рассматривают ходатайство гражданина, оформляют исполнительный лист и выдают на бумажном носителе, либо направляют по почте. Человек получает исполнительные лист и относит его в службу судебных приставов. При этом совсем не обязательно стоять очереди, чтобы передать исполнительный лист в ФССП. На фасаде здания управления ФССП по РК находится почтовый ящик, куда можно положить исполнительный лист. Корреспонденция из этого почтового ящика изымается дважды в сутки.

Это классика. Какие «подводные камни» существуют при данном варианте открытия исполнительного производства? Никто не отменял человеческого фактора во время доставки корреспонденции. Гражданин может вовремя не вынуть из почтового ящика уведомление о том, что на его имя получено заказное письмо. Он может слишком поздно обратиться в отделение связи, когда письмо уже ушло обратно в суд. Не исключено, что почтальон просто забудет положить уведомление в почтовый ящик, или оно затеряется среди другой корреспонденции. В общем, негативных сценариев множество. К тому же при получении исполнительного листа на бумажном носителе возникает масса дополнительных проблем: нужно самому идти в отделение связи, стоять там в очереди, затем добраться до службы судебных приставов, чтобы передать документы. Случается, что человек, получая исполнительный лист, забывает в канцелярии суда поставить печать. Такой документ возвращается в суд, и гражданину приходится начинать все с начала.

Между тем, отметила Виктория Коппалова, существует предельно простой способ направить исполнительный лист в ФССП. Достаточно на любой стадии судебного процесса – в процессе рассмотрения иска или после вступления решения суда в законную силу - обратиться с ходатайством в суд о выдаче исполнительного листа в электронном виде. Главное указать, чтобы исполнительный лист был в электронном виде.

«Если заявитель выразил желание получить документ в электронном виде, это будет означать, что больше ему не о чем беспокоиться. Суд сформирует документ и через защищенную систему межведомственного электронного документооборота напрямую направит исполнительный лист в службу судебных приставов»,

- отметила Виктория Коппалова.

Возможность подать документы в электронном виде существует уже несколько лет. В 2025 году в Карелии на исполнении в ГМУ ФССП России находилось более 4 тысяч исполнительных производств, из которых 83% были поданы в электронном виде.

Об этом мало кто задумывается, но, в зависимости от предмета судебного спора, исполнительный лист подается либо в теруправление ФССП России, либо в Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП России. ГМУ, в частности, занимается исполнительными производствами неимущественного характера в отношении должников – бюджетополучателей. Как объяснила Коппалова, речь идет об исках неимущественного характера, которые предъявляются к муниципальным и государственным органам власти. Это может быть получение дорогостоящих лекарственных препаратов, обязательства, связанные с организацией безбарьерной среды для инвалидов, предоставление жилья детям-сиротам и многое другое. Если же иск связан, к примеру, с выплатой заработной платы в бюджетном учреждении, то исполнительный лист подается в управление ФССП по РК. Правда, когда речь идет об исках свыше 100 миллионов рублей, то такими исполнительными производствами тоже занимается ГМУ.

Еще один плюс в оформлении исполнительного листа в электронном виде. Суд сам направит его по правильному адресу: либо в теруправление ФССП, либо в ГМУ. Гражданину не придется ломать голову, куда идти с исполнительным листом. Но, успокоила Виктория Коппалова, даже если гражданин ошибется, документы будут перенаправлены в нужное структурное подразделение. Так время не будет потеряно.

«Если возникла необходимость предоставления дополнительных документов, то гражданин может воспользоваться электронными сервисами. Документы в ФССП можно подать через портал Госуслуг, а проверить наличие или отсутствие долгов нетрудно через официальный сайт службы судебных приставов. На официальном сайте ФССП можно также оплатить свой долг»,

- отметила Коппалова.

По ее словам, если гражданину требуется информация о ходе исполнительного производства, то удобнее всего направить запрос судебному приставу-исполнителю в электронном виде через портал Госуслуг или интернет-приемную на официальном сайте ФССП.

Оформление исполнительного листа в электронном виде особенно актуально для граждан, которые живут в небольших городах и поселках республики.

Бывают ситуации, когда для гражданина принципиально важно как можно быстрее добиться исполнения судебного решения. Например, когда нужно получить дорогостоящий лекарственный препарат.

«Если гражданин обратился с ходатайством о формировании исполнительного листа в электронном виде, то возбуждение исполнительного производства происходит максимум на третий день после вынесения решения суда. Причем, когда речь идет о лекарствах, то это листы немедленного исполнения. Буквально вчера к нам пришел гражданин и предъявил такой исполнительный лист на бумажном носителе. С момента вынесения судебного решения прошло восемь дней. Фактически человек потерял четыре-пять, возможно, драгоценных для него дней. Если бы он оформил исполнительный лист в электронном виде, то препарат почти наверняка был бы уже у него»,

- рассказала Виктория Коппалова.

Преимущества оформления исполнительного листа в электронном виде очевидны. Причина, по которой многие граждане предпочитают действовать по старинке, в службе судебных приставов объясняют тем, что люди просто не знают о возможностях электронного документооборота.

Между тем достаточно один раз изъявить волю и направить в суд соответствующее ходатайство, и не придется тратить ни время, ни нервы, чтобы до минимума сократить путь от судебного решения до его исполнения.